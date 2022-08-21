Şırnak'ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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Şırnak'ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

21.08.2022 12:16
Şırnak'ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce kaybolan Firdevs Babat'ın cansız bedeni dün bulunurken, gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce kaybolan Firdevs Babat'ın cansız bedeni dün bulunurken, gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

İddiaya göre, 3 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat'tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmişti ve yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunmuştu. Olayda erkek arkadaşı A.B. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat'ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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