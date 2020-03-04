Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede - Son Dakika

Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede

6 saat önce

Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyedeIRAK'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor.

Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede

IRAK'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor.

Türkiye'den Irak'a açılan iki gümrük kapısından biri olan ve 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, 2 taraflı geçişlere kapatılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' alarmı devam ediyor. Irak'ın Süleymaniye kentinde, bugün 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Irak üzerinden yurda giriş yapan Türk vatandaşları, önce termal kameradan geçirilip ardından gümrük girişinde kurulan sahra hastanesine yönlendirildi. Onlarca sağlık personeli, ambulans ile UMKE ekibinin, eldiven, maske ve dezenfektan kullanarak kontrolden geçirdiği Türk vatandaşları, daha sonra yurda giriş yapabildi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen Irak ve diğer ülke vatandaşları ise sadece çıkış izni verilen yabancı plakalı araçlarla Irak'a geçebiliyor. Habur Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerinin bekleyişi de sürüyor. TIR şoförlerinin, yüklerini gümrük sahası içerisinde, Irak'tan gelecek TIR'lara devredecekleri öğrenildi. TIR şoförü Nurettin Hakiboz, temel ihtiyaçlarını gideremediklerin belirterek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu anlatan şoför Mehmet Alkış da yaşadıklarının kendilerini maddi yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

BELEDİYEDEN ŞOFÖRLERE ÇORBA İKRAMI

Öte yandan Başverimli Belde Belediyesi, TIR parkında bekleyişleri süren yaklaşık 2 bin 500 şoföre çorba ikram etti. Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede

Habur Sınır Kapısı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi
Irak Süleymaniye'de koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılmak yasaklandı Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]