Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2 - Son Dakika

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Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2
6 saat önce
ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2
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