Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2 - Son Dakika

Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2

6 saat önce

ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2.

ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2

Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
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