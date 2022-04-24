Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Son Dakika
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Şırnak JASAT göz açtırmıyor

24.04.2022 00:57
Şırnak JASAT göz açtırmıyor

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

'Uyuşturucu Ticareti Yapma' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsın ikametinin tespiti amacıyla JASAT şahsın saklanabileceği köylerde belli aralıklarla devriye faaliyeti icra etti. JASAT ekipleri söz konusu adresi 2 gün süre içerisinde tespit etti ve operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Operasyona Uludere Merkez Jandarma karakol komutanlığı destek verdi.

JASAT'ın operasyonu başarıyla sonuçlandı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.K. isimli şahıs Uludere İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK

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Jandarma, Uludere, Şırnak, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Son Dakika


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