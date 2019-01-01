Son Dakika Haberleri: Şırnak Kadınlar İhbar Etti, Eşlerinin Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı

Şırnak Kadınlar İhbar Etti, Eşlerinin Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı

35 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yılbaşı gecesi 'tombala' adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi.

Şırnak Kadınlar İhbar Etti, Eşlerinin Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yılbaşı gecesi 'tombala' adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kahvelerde 'tombala' adı altında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçe genelindeki kahvelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, tombala oynattıkları tespit edilen 2 kahve mühürlenerek, kapatıldı. Polise kumar ihbarını eşleri yılbaşı gecesi kahveye gelen kadınların yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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