Son Dakika Haberleri: Şırnak Kamu Görevlilerine Suikast Girişimi Faili Terörist, Köyde Yakalandı

Şırnak Kamu Görevlilerine Suikast Girişimi Faili Terörist, Köyde Yakalandı

52 dakika önce

Kamu görevlilerine suikast girişimi faili terörist, köyde yakalandıMersin'deki üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan,...

Kamu görevlilerine suikast girişimi faili terörist, köyde yakalandı

Mersin'deki üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta saklandığı köyde polis ve jandarma ortak operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik güçleri, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi ile Mersin 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı terörist 'Şeyh' kod adlı Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, Atan'ın merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığını tespit edip ortak operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda Ali Atan, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Atan'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
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