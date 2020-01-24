Şırnak kar altında kaldı - Son Dakika
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Şırnak kar altında kaldı

7 saat önce

Şırnak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

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Şırnak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri dün akşamdan beri yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi geçti. Mecit Gökçe adındaki çiftçi beklenen karın yeni yağdığını söyledi. Gökçe, "Eskiden çok kar yağıyordu. Şimdi öyle değil eskisi gibi yağmıyor. En fazla 1 metre kar yağıyor. Şimdi dünden beri yağan kar ilk defa bu kadar gelince asıl karın yeni yağdığını söyleyebilirim" dedi.


Ekipler yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Beytüşşebap Şırnak yolunun kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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