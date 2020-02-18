Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı - Son Dakika

Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı

7 saat önce

Şırnak karayolu, Çukurca sınırları içerisinde iki bölgede düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak karayolu, Çukurca sınırları içerisinde iki bölgede düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Sabah saatlerinde kar yağışının durması ile birlikte ilçe merkezindeki esnaf iş yerlerini önünü temizleyerek güne başladı.

Yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Şırnak karayolu, Çukurca ilçesi sınırları içinde, iki bölgede düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari, Çukurca, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]