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Şırnak karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Şırnak karla mücadeleye hazır

23.12.2021 13:27
Şırnak karla mücadeleye hazır

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 71 iş makinesi, 5 paletli ambulans ve 207 personel ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve sağlık ekipleri kış mevsiminde de 7 gün 24 saat esaslı çalışma sürdürecek.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 71 iş makinesi, 5 paletli ambulans ve 207 personel ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve sağlık ekipleri kış mevsiminde de 7 gün 24 saat esaslı çalışma sürdürecek." dedi.

Vali Pehlivan, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, aralık ayı başında hız verdikleri kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

İl Özel İdaresi sorumluluğunda kar nedeniyle kapanması muhtemel köy yollarının açılması konusunda 7 sektör belirlendiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"İl genelinde 71 iş makinesi, 5 paletli ambulans ve 207 personel görevlendirildi. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve sağlık ekipleri her zaman olduğu gibi kış mevsiminde de 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürecek. İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında 28 iş makinesi sürücülerle görevlendirildi, 90 personel de karla mücadelede görevlendirmiş durumdayız. 4 dozer, 6 greyder, 5 loder, 3 kazıcı yükleyici, 7 kar bıçaklı kamyon ve 3 çekici görev alacak. Bunların bakımı yapılmış vaziyette ve bir kısmı da şu an görevde. Araçların bir kısmı ise merkez köylere hizmet vermek için hazır durumda."

Karayolları 95. Şube Şefliğince de alanda çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Pehlivan, sorumluluk sahasında 743 kilometre yol olduğunu, 30 iş makinesinin, sürücülerle toplam 80 personelin görev yapacağını aktardı.

Pehlivan, Şırnak Belediyesinin de merkezi noktalarda karla mücadele edeceğini belirterek, 13 araçla ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

Buzlanmaya karşı da gerekli tuzun stoklandığını, 2 kar küreme, greyder, 3 kepçe, loder, 3 kamyon ve pikabın merkezde görevlendirildiğini ifade eden Pehlivan, belde ve ilçe belediyelerinin de gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

Pehlivan, İl Sağlık Müdürlüğünün de hazırlıklarını tamamladığını, merkezde 3, ilçelerden Beytüşşebap'ta 1, Uludere'de de 1 olmak üzere 5 paletli ambulansın görev yapacağını söyledi.

Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığının acil durumlarda helikopterlerinin devreye gireceğine işaret eden Vali Pehlivan, tüm ekiplerle gelişmeleri takip edeceklerini sözlerine ekledi.???????

Ambulans, Jandarma, Şırnak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak karla mücadeleye hazır - Son Dakika


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