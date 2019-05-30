Son Dakika Haberleri: ŞIRNAK Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladı -ÖZEL
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ŞIRNAK Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladı -ÖZEL

1 saat önce

Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladıŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı Kato Dağı'nda karların erimesiyle çağlayan şelale görsel şölen sunuyor.

Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı Kato Dağı'nda karların erimesiyle çağlayan şelale görsel şölen sunuyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Habip Aşan, artık huzurun hakim olduğunu ilçenin doğal güzelliklerini görmeye gelenleri misafir etmeye hazır olduklarını söyledi.
Güvenlik güçlerince yürütülen kapsamlı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ilkbahar tüm renkleriyle kendini hissettiriyor. Bölgenin en yüksek dağlarından Kato Dağı'ndaki doğal güzellikler, ilçe halkı tarafından uzun yıllardan sonra ziyaret edildi. 3 bin rakımlı Kato Dağı'ndaki karların erimesiyle çağlayan şelalenin Habur Çayı'na dökülmesi eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulanan şelalenin akıntısı yıllar sonra ilçe sakinlerince görüntülendi.
Beytüşşebap'ın doğal güzelliklerinin görülmesi için çağrıda bulunan AK Parti'li Belediye Başkanı Habip Aşan, Beytüşşebap ilçemizde ilkbaharın gelişiyle her yer rengarenk çiçeklerle doldu. Şelaleler, ırmak, akarsuları görülmeye değer. Buraları hiç görmeyen artık rahatlıkla gelip gezebilir. İlçemizde huzur ortamı sağlanmış. Herkesi ilçemize bekliyoruz. Buraya gelenler, Beytüşşebap halkımızın misafirperverliğini, güleryüzlülüğünü, samimiyetini görmüş olacak. Bu baharın ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum dedi.
Görüntü Dükümü
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Şelalenin drone görüntüleri
Kato Dağı'nın drone görüntüleri
Habur Çayı
Belediye Başkanı Aşan'ın açıklaması
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU 186+7 MB
Haber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)
(Tür: Yurt)
ŞIRNAK Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladı -ÖZEL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:36 Kaynak: DHA
Şırnak, Beytüşşebap, Kato Dağı, Güncel
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