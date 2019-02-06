Şırnak Kaymakam Işıktaş, Yaya ve Sürücülere Broşür Dağıttı
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakam Sezer Işıktaş, yaya geçitlerinde broşür dağıtarak sürücü ve yayalara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Kaymakam Sezer Işıktaş
, yaya geçitlerinde broşür dağıtarak sürücü ve yayalara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı
'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Silopi'de etkinlik yapıldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi ilçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve beraberindekiler 2'nci Cadde'de bulunan yaya geçidine gelerek trafik polislerinin uygulamasına eşlik etti. Kaymakam Sezer Işıktaş, burada önce yayalara, ardından araç sürücülerine tanıtıcı broşür dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:24 Kaynak: DHA
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