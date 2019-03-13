Son Dakika Haberleri: Şırnak Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti

Şırnak Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti

31 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.Beytüşşebap Kaymakamı olarak 6 yıl önce görev yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, geldiği ilçede davul zurnayla karşılandı. Beraberindeki Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Beytüşşebap'a gelen Bakan Yardımcısı Baydaş, Kaymakam İsmail Pendik'i makamında ziyaret etti. Beytüşşebap'a 6 yıl sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Yardımcısı Baydaş, 6 yıl evvel buradan veda ederek ayrılmıştım. Şimdi 6 yıl aradan sonra tekrar buraya geldim. Hasret gidermeye geldik. Kıymetli bir kardeşimiz belediye başkan adayı buradayken, ben kaymakamken beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Onlara gönülden destek vermeye geldik. Kaymakam Beyin şahsında herkese teşekkür ediyorum. Biz meslek icabı çok gezdik. Gezdiğimiz yerlerden de hep hatıralarla gittik. Beytüşşebap gönlümüzde, kendimizi buralı hissediyoruz dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bakan Yardımcı Baydaş ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Görüntü Dükümü

--------

Baydaş'ın davul zurna karşılanması

Kaymakamlık ziyareti

Baydaş'ın konuşması

İlçedeki ziyaretleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 327 MB

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

İhsan Selim Baydaş, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]