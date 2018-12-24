Son Dakika Haberleri: Şırnak Kent Meydanına İlk Kepçe Vuruldu

Şırnak Kent Meydanına İlk Kepçe Vuruldu

20 dakika önce

ŞIRNAK (AA) – İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi, kent meydanının yapımı için ilk kazmayı vurdu.

Şırnak Kent Meydanına İlk Kepçe Vuruldu, System.String[]
ŞIRNAK (AA) – İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi, kent meydanının yapımı için ilk kazmayı vurdu.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kent meydanı yapılacak alana gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bedirhanoğlu, uygulamaya geçirdikleri yeni projelerle şehrin görünümünün modern hale geleceğine işaret ederek, "Şehrin kaderini değiştirmek için çıktığımız bu yolda bugüne kadar güzel şeyler başardık. Yeni kazandıracağımız kent meydanı ile başarımızı daha da pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:29 Kaynak: AA

Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Güncel
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