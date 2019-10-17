Şırnak kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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