Son Dakika Haberleri: Şırnak kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Son Dakika Güncel Şırnak kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Şırnak kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Şırnak kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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