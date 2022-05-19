Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu - Son Dakika
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Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu

19.05.2022 14:51
Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu

Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında teröristlere ait toprağa gömülü vaziyette 2 kilo plastik patlayıcı madde, 1 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı madde, 30 fünye, 10 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 2 oksijen tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği ve bunların emniyetli şekilde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." denildi.

Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu
Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu
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Kaynak: AA

Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cudi Dağı kırsalında teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde bulundu - Son Dakika


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