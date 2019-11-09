Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli...
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Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:06 Kaynak: AA
Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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