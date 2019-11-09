Son Dakika Haberleri: Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli...
Son Dakika Güncel Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli...

Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli...

6 saat önce

Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli..., System.String[]

Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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