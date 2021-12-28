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Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti

28.12.2021 13:36
Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti

Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kitapsever gezdi.

Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kitapsever gezdi.

Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) iş birliğiyle üniversitenin spor salonunda 24 Aralık'ta açılışı yapılan Kitap Fuarı büyük ilgi gördü.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile 5 günde 2 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı'nı gezdi.

İlgililerden bilgi alan Pehlivan öğrencilerle görüştü.

Pehlivan gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, kitapların olduğu yerde aydınlanmanın olduğunu söyledi.

Gençlerin fuara ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu ifade eden Pehlivan, "Yaklaşık 30 ayrı yayınevinin 50 bin kitabı var. Klasiklerden çocuk yayınlarına kadar birçok eser burada sergileniyor. Hem gençlerimizin hem çocuklarımızın hem de bütün Şırnaklı hemşehrilerimizin beğenisine ve tercihine sunuluyor." dedi.

Pehlivan, çocukların erken yaşta teknoloji ile tanıştığına işaret ederek, cep telefonu gibi internet yoluyla da dünyanın her yeriyle iletişim kurulabilen bir çağda olunduğunu aktardı.

"Birçok yayına internet yoluyla da ulaşmak mümkün ama kitapların yeri her zaman farklı, kıymetli ve değerli. Kitaplar kalıcı eserlerdir. Her kitap adeta bir dünya." diyen Pehlivan, o dünyaları keşfetmenin de insanlara düştüğünü kaydetti.

Pehlivan, "Çocuklarımızın çok erken yaşlarda ana sınıflarında, ilkokul sıralarında kitaplarla tanışması, kitaplarla haşır neşir olması onların ilerde hangi kariyer çizgisinde olurlarsa olsunlar başarılarına ivme katacaktır, katmaktadır. Kitaplarla erken yaşta tanışanların görüyoruz ki, derslerinde başarıları artıyor." diye konuştu.

Çocukların, öğretmenlerin, anne, baba ve velilerin rehberliğinde, bu etkinlikler sayesinde kitaplarla tanışmasını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Pehlivan, fuara katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Hasan Aksoy, il genelinde öğrencilerin ziyaret ettiği fuarın çok güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Aksoy, "Farklı yayınlar gelmiş. Gerek kaynak gerek okuma kitapları açısından zengin ve yeterli bir fuar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar, 2 Ocak 2022'ye kadar sürecek.

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Ali Hamza Pehlivan, Aralık, Şırnak, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Kitap Fuarı'nı 5 günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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