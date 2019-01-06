Şırnak Komandolar, Eksi 5 Derecede Terör Operasyonunda

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ANT İÇİP, OPERASYONA ÇIKIYORLAR



Karla kaplı olan ve yağışın da etkisini sürdürdüğü üs bölgesinde, komutanlarından operasyon talimatını alan komandolar, tamamen yerli silah ve teçhizatını kuşandıktan sonra yan yana diziliyor. 'Korku nedir, bilmeyiz' diye başlayan Komando Andı'nı hep birlikte söyleyen komandolar, seslerini dağlarda yankılatıyor. Karlı ve sisli havada ant içen komandolar, ardından zırhlı araçlara biniyor. Komandoların ağır kış şartlarında kullandıkları silah ve teçhizatın tamamı, yerli üretimden oluşuyor. Mehmetçik, karla kaplı dağlarda, tamamı yerli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT), Keskin Nişancı Tüfeği (KNT-76) ve Shutkan Av Tüfeği ile soğuk iklim üniforması ve su geçirmez soğuk iklim botu kullanıyor. Komandolar, operasyonlarda kullandıkları MPT-55, MPT-55K, MPT-76, KNT-76 ve Shutkan av tüfeğiyle teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor.



AYAK BASILMAYAN YER YOK



Üs bölgesinden araçla ayrılan komandolar, zırhlı aracın ilerleyebileceği son noktaya kadar geldikten sonra inip, önce çevre güvenliği alıyor. Zırhlı araç, üzerindeki FNMAC makineli tüfekle teröristlerin muhtemel geçiş ve temasına karşı önlem atışıyla bölgeden uzaklaştırılırken, komandolar da hilal şeklinde dizilip, kol komutanlarından operasyona ilişkin talimatları alıyor. Mayın arama köpeği 'Kral'ı da kullanan 18 kişilik komando kolu, ikiye bölünüp, karla kaplı tepede arazi arama ve taraması yapıyor. Karla kaplı dağların zirvelerine kadar karış karış ayak basan komandolar, ağır kış şartlarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin izini sürüyor. Yüksek rakımlı dağlarda komandolar, bugüne kadar teröristlerin sığınak olarak kullandığı çok sayıda mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. Çoğu operasyonda geceyi dağda kar üstünde geçiren komandolar, operasyon dönüşü üs bölgesindeki komutanlarına vukuat tekmili veriyor. Komutanların 'Allah yar ve yardımcınız olsun' duasıyla operasyona gönderdiği komandolar, bu kez 'Komandolar hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoş geldiniz' sözleriyle karşılanıyor.

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