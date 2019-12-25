Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı - Son Dakika

Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı

7 saat önce

ŞIRNAK Kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı.

ŞIRNAK Kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı

Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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