Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı - Son Dakika

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Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı
7 saat önce
ŞIRNAK Kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı
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