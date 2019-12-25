Şırnak kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı - Son Dakika

ŞIRNAK Kömür ocağındaki göçükte bir kişi göçük altında kaldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak