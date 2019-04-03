Son Dakika Haberleri: Şırnak Kuzey Irak'ta PKK'dan Kaçan 5 Terörist Habur'da Teslim Oldu

Şırnak Kuzey Irak'ta PKK'dan Kaçan 5 Terörist Habur'da Teslim Oldu

46 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 14'ü kadın, 35 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:44 Kaynak: DHA

Irak, Şırnak, PKK, Güncel
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