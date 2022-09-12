Şırnak ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Şırnak ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 13:56
Şırnak ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şırnak, Mardin, Bingöl ve Batman'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Şırnak, Mardin, Bingöl ve Batman'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yaz tatilinin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Şırnak Merkez İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Osman Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının, kent genelindeki 150 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmene hayırlı olmasını diledi.

Eğitim öğretimin önemine işaret eden Bilgin, öğrencilerin, geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Bilgin, okullardaki fiziki imkanların geçmişle mukayese edilmeyecek derecede iyileştirildiğini ifade ederek, eğitim öğretim altyapısının güçlendiğini söyledi.

Derslik başına düşen öğrencisi sayısının da ortalama 24 olduğunu dile getiren Bilgin, "İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizi daha yüksek seviyelere taşıyacağız." dedi.

Vali Bilgin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Daha sonra ilk ders zili çaldı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır ve kurum müdürleri katıldı.

Mardin

Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız bu eğitim öğretim yılını, ilimizde eğitim altyapısının daha da güçlendiği, niteliğinin katlanarak arttığı bir dönem olarak geçireceğimize yürekten inanıyorum. İlimizde eğitime dair fikri, projesi olan herkese kapımızın 7 gün 24 saat açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" diyen Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de Mardin'de 1177 okulda 11 bin 598 öğretmen ve 246 bin 477 öğrenci ile dersbaşı yaptıklarını belirterek, tüm okullarda gerekli önlemlerin alındığını ve yaz dönemi boyunca okullarda gerekli tadilatın da yapıldığını aktardı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "Okula hoş geldiniz" çiçeği sundu.

Sınıfları gezen Vali Demirtaş, öğrencilerle sohbet etti, onlara başarılı bir yıl diledi.

Bingöl

Bingöl'de ilk ders zili 441 okulda 60 bin 456 öğrenci için çaldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, yeni eğitim yılının ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaya, "Bizler sizi çok bekledik, sizleri çok özledik, öğretmenlerimiz sizi çok özledi. Siz de öğretmenlerinizi çok özlediniz. İnşallah bu eğitim öğretim yılı sizlere çok çok yenilikler katacak, yeni şeyler öğreneceksiniz. Yeni eğitim öğretim yılının başarılarla geçmesini dilerim." sözlerini sarf etti.

Törene, Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, şube müdürleri ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler sınıflarına geçti.

Batman

Batman'da 170 bin öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Bayraklı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve kurum yöneticileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, eğitim ve öğretimin başlaması nedeniyle heyecanlı bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Kurtaran, "Bugün itibarıyla 170 bin öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor. 10 bini aşkın öğretmen ve yöneticimiz eğitim öğretim hizmetinde görev alacak. 670'i resmi 830 eğitim kurumunda eğitim öğretim yılı sağlıkla ve huzurla başladı." diye konuştu.

Günün önemini belirten şiirlerin okunduğu törende, Vali Canalp'ın ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

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Kaynak: AA

Batman, Bingöl, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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