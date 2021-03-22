Şırnak "mavi" rengini korumak istiyor - Son Dakika

Şırnak "mavi" rengini korumak istiyor

22.03.2021 12:23
Şırnak

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 100 bin kişide vaka sayısı 10'un altında olan tek il Şırnak, "mavi" kalmak için tedbirleri eksiksiz uygulamakta kararlı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 100 bin kişide vaka sayısı 10'un altında olan tek il Şırnak, "mavi" kalmak için tedbirleri eksiksiz uygulamakta kararlı.

Bakanlığın açıkladığı 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı.

Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı her 100 binde 10'un altında olan tek il Şırnak, haritada düşük riskli illeri temsil eden "mavi" rengini koruyor.

Şırnak, tedbirler sayesinde sağlanan bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

"Umarız daha iyi noktalara geleceğiz"

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi rengini korumayı başta mobil ekiplerinin özverili çalışmaları olmak üzere vatandaşların da duyarlı olmasına bağladıklarını söyledi.

Sürekli sahada mobil ekiplerin vatandaşlara ve esnafa maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başıbüyük, "Fark ettik ki alışveriş sırasında, sürekli müşterilerin gelip gitmesiyle virüsün yayılması hızla gerçekleşiyor. Bunun farkına vardığımız andan itibaren Çevre Sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak esnafı ziyaret etmeye başladık. Özellikle yoğun caddelerde aynı esnafı ekiplerimiz günde en az 5 defa ziyaret edip maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatıyor." dedi.

Başıbüyük, neler yapılması, nelere dikkat edilmesi konusunda uyarıları sürdürmeye devam edeceklerini dile getirerek, esnaf ziyaretleri ile yüzde 70 oranda iyileşme gördüğünü gözlemlediklerini, kent meydanlarındaki belirli kameralardan maske kullanım oranlarını takip ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan online toplantılardan alınan talimatları hızlıca hayata geçirdiklerini dile getiren Başıbüyük, Sağlık Bakanlığının verdiği talimatları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini aktardı.

Başıbüyük, "Sayın Valimiz yaptığımız bilgilendirmelere başkanlık etti. Özellikle vaka hangi ilçede yoğunsa bu ilçeleri tek tek ziyaret ederek, kişilerin bilgilendirmesini sağladık. Yine diğer kurumlarımız özellikle kolluk kuvvetlerimizin desteğini gördük. Kolluk kuvvetlerimiz sadece denetim noktasında değil, bilgilendirmelere de dahil oldu. Yani esnafın ve toplumun bilinçlendirilmesine Valimizin başkanlığında kolluk kuvvetlerimiz de eşlik etti. Bunların hepsini topladığımızda vakalarda azalma oldu." diye konuştu.

"Bundan sonraki hedefimiz toplumun aşılamasını maksimum düzeye getirerek, vaka çıkışlarının önüne geçmektir. Bu başarı bizi rehavete ve gevşekliğe sürüklemeyecek." ifadelerini kullanan Başıbüyük, tüm ekip arkadaşlarının ve özellikle sağlık personelinin inanılmaz gayret gösterdiğine vurgu yaptı.

Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Vakaların yoğun olduğu dönemlerde hemen hemen her gün kriz masası toplantısını yaptık. Kriz masası toplantılarını hangi ilçede yoğun vaka sayısı var ise o ilçede gerçekleştirme gayretinde bulunduk. Bu da elbette olayı yerinde incelemekte bize çok katkı sağladı. Buna göre planlar ve projeler gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok şükür ki vaka sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Şu an iyi noktadayız, umarız daha iyi noktalara geleceğiz. Bize destek veren başta Valimiz olmak üzere ekip arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum."

"Halkımızla gurur duyuyoruz"

Vatandaşlardan Elif Kabul, Şırnaklıların virüse karşı çok bilinçli olduğunu düşündüğünü ifade ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu aktardı.

Vatandaşların evlerinden ihtiyaçları dışında çıkmadığını gözlemlediklerini dile getiren Kabul, "Mavi kategoride yer aldığımız için halkımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Beşir Yorga, vaka sayısındaki azalmanın Sağlık Bakanlığı ve Valilikçe uygulanan tedbirler sayesinde başarıldığını belirterek, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

"Şırnak'ın mavi kategoride olması bir başarı hikayesidir"

Mehmet Bilir, salgın ile mücadelede kamu kurumlarının özellikle de Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünün iletişim kanallarını sürekli açık bulundurduğunu belirterek, halkın bilgilendirilmesinde çok aktif çalışıldığını dile getirdi.

Bilir, "Halk olarak da büyük bir gayret gösterdik. İhtiyaçlar dışında evlerimizde kalarak, kurallara uyduk. Şırnak'ın mavi kategoride olması bir başarı hikayesidir." diye konuştu.

Hakkari, Şırnak, Siirt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak 'mavi' rengini korumak istiyor - Son Dakika


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