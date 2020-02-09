Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat 2020 günü Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."