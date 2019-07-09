Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK...
1 saat önce
Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK
mensupları tarafından infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. - ŞIRNAK
Şehir zorbalarının, taksiciyi kafasında şişe kırıp öldüresiye dövdüğü anlar kamerada Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum