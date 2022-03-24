Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

24.03.2022 14:35

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak, Mardin ve Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak, Mardin ve Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak merkezli olarak Mardin ve Siirt illerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Mart'ta 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet Beretta marka tabanca ve tabancaya ait şarjör, 7x65 çapında 8 adet fişek, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, şüphelilere ait cep telefonları ve muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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