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Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli - Son Dakika

Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli

17.11.2021 17:10
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli

ŞIRNAK merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Örgüte bilerek isteyerek yardım' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman desteği sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 'Tufan' adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatlı 3 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mermisi, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı bildirildi.


Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli
Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli

Şırnak, Terör, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak merkezli 4 ilde terör operasyonu: 35 şüpheli - Son Dakika
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