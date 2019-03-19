Şırnak Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama
8 dakika önce
Şırnak merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şırnak
merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Ankara
, Adana
, Hatay
, Yozgat
, Gaziantep
, Aksaray
, Kocaeli
ve Çanakkale
illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklanırken, 7 şahıs ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:39 Kaynak: İHA
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