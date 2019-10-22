Son Dakika Haberleri: Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretim görevlisi, muvazzaf subay ile 3 ihraç edilen emniyet personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak, Mardin, Erzurum, Antalya, Hatay ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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