Son Dakika Haberleri: Şırnak Merkezli Fetö Operasyonu

Şırnak Merkezli Fetö Operasyonu

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Şırnak merkezli operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Şırnak merkezli operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Kocaeli, Çanakkale ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 7 kişiden 6'sının "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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