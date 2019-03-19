Son Dakika Haberleri: Şırnak Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

5 dakika önce

Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklamaŞırnak merkezli 10 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama, System.String[]
Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Şırnak merkezli 10 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şırnak merkezli Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Çanakkale, Kocaeli ve Konya'da güvenlik güçlerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 7 şüpheliden 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

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