Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

28.05.2022 19:00

Şırnak ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Şırnak ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2,5 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, kent merkezi, Cizre ilçesi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla T.U. (25), M.N.G.(24), Ş.A. (25), K.K. (29), K.A. (25), G.K.(41), R.Ç. (26), K.U. (32) ve N.V. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:39:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement