Son Dakika Haberleri: Şırnak Merkezli Terör Operasyonu

Şırnak Merkezli Terör Operasyonu

1 saat önce

Şırnak merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şırnak Merkezli Terör Operasyonu, System.String[]
Şırnak merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle verdiği kararla 15 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Şırnak ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin kardeşinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu ve halen Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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