Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
42 dakika önce
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu işlediği" değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar
Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada