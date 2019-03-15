Son Dakika Haberleri: Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

42 dakika önce

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü finansçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu işlediği" değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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