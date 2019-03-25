Şırnak Müezzinin otomobili sele kapıldı Eşi ve annesi öldü (2)



(Tür: Yurt)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller