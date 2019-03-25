Son Dakika Haberleri: Şırnak Müezzinin Otomobili Sele Kapıldı Eşi ve Annesi Öldü

Şırnak Müezzinin Otomobili Sele Kapıldı Eşi ve Annesi Öldü

58 dakika önce

Şırnak Müezzinin otomobili sele kapıldı Eşi ve annesi öldü (2)(Tür: Yurt)

Şırnak Müezzinin Otomobili Sele Kapıldı Eşi ve Annesi Öldü, System.String[]
Şırnak Müezzinin otomobili sele kapıldı Eşi ve annesi öldü (2)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Müezzinin Otomobili Sele Kapıldı Eşi ve Annesi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]