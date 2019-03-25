Şırnak Müezzinin Otomobili Sele Kapıldı Eşi ve Annesi Öldü
58 dakika önce
Şırnak Müezzinin otomobili sele kapıldı Eşi ve annesi öldü (2)(Tür: Yurt)
Şırnak Müezzinin otomobili sele kapıldı Eşi ve annesi öldü (2)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:17 Kaynak: DHA
"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş