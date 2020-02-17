Şırnak nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu - Son Dakika

Şırnak nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

7 saat önce

Nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber olduŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'u hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'u hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Kotluk ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan kızları Nevin için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri Gökçe köyünün yolunun kardan kapalı olduğu nedeniyle İlçe Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede Nevin'i almak için yola çıkan karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri 6 saatte Gökçe köyüne ulaştı. Sağlık görevlilerince Nevin'e köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1 saat Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Nevin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor ve çetin bir kış mevsiminin yaşandığını ifade ederek, köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdüğünü söyledi. Kaymakam Pendik, "Bu zor şartlara rağmen Beytüşşebap'taki tüm kurumlarımız özverili bir şekilde aralıksız hizmet etmeye devam ediyor. İlçemizin kış şartlarının en zor geçtiği köylerimizden biri olan Gökçe köyünde hasta olan bir yavrumuzu zor şartlara rağmen hastaneye ulaştırmak için ilgili kurumlarımızda çalışan mesai arkadaşlarım fedakarca çalışarak yavrumuzu hastaneye ulaştırdılar. Beytüşşebap'ta devletimizin birer neferi olarak halkımıza en zor şartlarda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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Sağlık görevlilerin Nevin'e müdahale etmesi

Nevin'in ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP, Şırnak (DHA)

Şırnak nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
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