Şırnak 'Nuh'un Gemisine' kavuştu - Son Dakika

Şırnak 'Nuh'un Gemisine' kavuştu

Şırnak Belediyesi kentte Nuh'un Gemisine benzer şekilde inşa edilen binada hizmet vermeye başladı

Hizmete açılan 6 katlı yapıya bakanlar gözlerini binadan alamadı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Nuh'un Gemisini andıran 6 katlı yeni belediye binası hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olan 6 katlı yapıya bakanlar gözlerini binadan alamadı.

Şırnak'ta 2016'da PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kullanılmaz hale gelen belediye binasının yerine inşa edilen Hz. Nuh'un Gemisi siluetinde bina, hizmete açıldı. Merkez Yeni Mahallede iki yıl önce 5 bin 100 metrekare üzerine temeli atılan bina yaklaşık 4 yıl aradan sonra açıldı. 50 araçlık otopark, sinema ve konferans salonu, 11 iş yeri ve kafeteryanın da yer aldığı bina, toplam 13 milyon liraya mal oldu.

"Binanın Nuh'un Gemisi şeklinde olması büyük ilgi uyandırdı"

AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, beraberindekilerle birlikte Türkçe ve Kürtçe tabela asılan hizmet binasına gelerek çalışmalarına başladı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Nuh'un Gemisinin Cudi Dağında olduğundan yola çıkarak binanın gemi şekilde inşa edildiğini söyledi. Tamamlanan binanın bugün hizmet vermeye başladığını belirten Yarka, "Binanın Nuh'un Gemisi siluetinde olması büyük ilgi uyandırdı. Yeni binamızda tüm birimlerimiz bugünden sonra Şırnaklı hemşehrilerimize en iyi hizmet vermek için gece gündüz çalışacağız. Binada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde halka verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için yoğun çalışıyoruz. Binanın açılışı olarak temmuz ayının ilk haftası seçtik çünkü Nuh'un Gemisi Cudi Dağında varsayılan bölgeyi büyüklerimiz bu tarihte ziyaret ediyordu. Rivayete göre 7 kere tavaf eden hac sevabını kazanıyordu. Biz de gemi siluetindeki binamızda yaşatalım dedik. Seçim vaatlerimizden olan Cudi Dağı'na teleferik sözü gerçekleştireceğiz" dedi.