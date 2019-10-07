Son Dakika Haberleri: Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor
Son Dakika Güncel Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

22 dakika önce

Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyorŞırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.

Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.

Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.

'BİR ÖĞRENCİNİN MUTLU OLMASI BAŞARISINA ETKİ EDECEKTİR'

İlk kez bugün öğrenclerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir dedi.

Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Mehmet Akif Ersoy, kırmızı halı, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]