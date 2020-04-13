ŞIRNAK Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları-2 - Son Dakika

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ŞIRNAK Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları-2
6 saat önce
ŞIRNAK Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları-2.
ŞIRNAK Öğretmeniyle görüntülü görüşen Gülfem'in gözyaşları-2
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:09 Kaynak: DHA
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