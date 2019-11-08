Son Dakika Haberleri: Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar
Son Dakika Güncel Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

6 saat önce

Ortak devriye görevindeki Türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.

Ortak devriye görevindeki Türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.

Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde, devriye faaliyeti sırasında bir grup, Türk askerinin taşındığı zırhlı araçları taşladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriye faaliyetini sürdürdüğü anlar yer aldı.

Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]