Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek - Son Dakika

Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek

6 saat önce

ŞIRNAK 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-EK.

ŞIRNAK 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-EK

Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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