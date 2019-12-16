Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek - Son Dakika

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Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-ek
6 saat önce
ŞIRNAK 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-EK.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
ŞIRNAK 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu-EK
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