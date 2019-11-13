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Şırnak pkk'ya 'kıran-6' operasyonu

6 saat önce

PKK'ya 'Kıran-6' operasyonuİçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Van, Hakkari ve Şırnak'taki Faraşin bölgesinde 157 timin katılımıyla 'Kıran-6' operasyonu başlatıldı.

PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Van, Hakkari ve Şırnak'taki Faraşin bölgesinde 157 timin katılımıyla 'Kıran-6' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos'ta Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan 'Kıran-2' operasyonunu gerçekleştirdi. Siirt ve Şırnak'taki Helekol ve Bestler Dereler'de 'Kıran-3' operasyonu 21 Eylül'de; Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu ise 24 Eylül'de başlatıldı. Bu operasyonlar sürdürülürken, 8 Kasım'da Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla düzenlenen operasyona jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla birlikte 157 operasyonel tim ve 2 bin 360 kişilik personel katılıyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yönettiği operasyonda, teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Sekvan KÜDEN ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak pkk'ya 'kıran-6' operasyonu

Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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