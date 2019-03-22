Son Dakika Haberleri: Şırnak Polisinden Torbacılara Operasyon

Şırnak Polisinden Torbacılara Operasyon

1 saat önce

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak Polisinden Torbacılara Operasyon, System.String[]
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen çalışma kapsamında, il genelinde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi ve gençlerin korunması amacıyla eş zamanlı olarak torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 10 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3. Sayfa
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