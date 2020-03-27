Son Dakika › Güncel › ŞIRNAK PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu - Son Dakika
ŞIRNAK PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu
7 saat önce
PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korunduŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PTT şubesinde önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi.
PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PTT şubesinde önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, bekleyenlerin 'sosyal mesafe'yi koruyarak sıraya girmesini sağladı.
Silopi ilçesinde, Şartlı Nakit Transferi kapsamında PTT'de dağıtılan eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınlar, koronavirüs tehdidine rağmen şubeye gitti. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gelen kadınlar, yoğunluk oluşturdu. Bölgeye gelen polis ekipleri, bekleyenleri sosyal mesafeyi koruyarak sırada kalmaları yönünde uyardı. Kadınların birer metre mesafeyle beklemesini sağlayan polis ekipleri, zırhlı araçtan da uyarı anonsları yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı