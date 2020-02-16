Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı - Son Dakika

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Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı
7 saat önce
ŞIRNAK Sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı
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