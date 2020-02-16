Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı - Son Dakika

Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı

7 saat önce

ŞIRNAK Sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı.

ŞIRNAK Sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı

Şırnak sağlık görevlileri, kara saplanan ambulansı elleriyle kazarak kurtardı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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