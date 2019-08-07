Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı

1 saat önce

Şırnak Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta yediemin otoparkında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında akşam saatlerinde yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Jindar Şan hayatını kaybederken, İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye otoparkta çıkan patlamada yanan araçları söndürdü.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, "Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Serfa Otoparkı'nda 1 saat önce bir patlama meydana geldi. Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerinde tankerlerin olması sebeiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1'i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta patlama: 1 ölü 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]