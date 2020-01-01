Şırnak şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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Şırnak şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı
6 saat önce
Şırnak Şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
Şırnak Şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı
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