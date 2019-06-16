Son Dakika Haberleri: Şırnak şehidi Evran'dan geriye kalan son görüntüler
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Şırnak şehidi Evran'dan geriye kalan son görüntüler

48 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açtığı sırada çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Şırnak şehidi Evran'dan geriye kalan son görüntüler, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açtığı sırada çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
Ağaçlı köyü Çukurlu mezrası Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" başlatıldı.
Ramazan ayında çekilen videoda operasyonda ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Evran ile silah arkadaşlarının Gabar Dağı bölgesindeki yüksek yamaçlarda iftar yaptıkları görülüyor.
Şehit Evran videoda, "Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Koti Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Jandarma, Şırnak, Güncel
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