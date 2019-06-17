Son Dakika Haberleri: Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:33 
İdil, Şırnak
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