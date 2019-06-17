Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:33
'ın İdil
ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma
Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesinde toprağa verildi
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Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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