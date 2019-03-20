Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Son Yolculuğuna Uğurlandı-Tamamı Ftp'de
1 saat önce
Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı son yolculuğuna uğurlandı-TAMAMI FTP'DE(Tür: Yurt)
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Astsubay Çavuş Burçin Damcı son yolculuğuna uğurlandı-TAMAMI FTP'DE
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:28 Kaynak: DHA
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