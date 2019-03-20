Son Dakika Haberleri: Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Son Yolculuğuna Uğurlandı-Tamamı Ftp'de

Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Son Yolculuğuna Uğurlandı-Tamamı Ftp'de

1 saat önce

Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı son yolculuğuna uğurlandı-TAMAMI FTP'DE(Tür: Yurt)

Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı son yolculuğuna uğurlandı-TAMAMI FTP'DE

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:28 Kaynak: DHA

Jandarma, Şırnak, Güncel
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