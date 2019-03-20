Son Dakika Haberleri: Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın Cenazesi Teslim Edildi

Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın Cenazesi Teslim Edildi

59 dakika önce

Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi teslim edildi(Tür: Yurt)

Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi teslim edildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:11 Kaynak: DHA

Jandarma, Şırnak, Güncel
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