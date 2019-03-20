Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın Cenazesi Teslim Edildi
59 dakika önce
Ordu - Şırnak Şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi teslim edildi(Tür: Yurt)
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Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi teslim edildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:11 Kaynak: DHA
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